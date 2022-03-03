У 18-летнего Мирошниченко обнаружен рак

У Ивана Мирошниченко обнаружен рак.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Авангард» на официальном сайте объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмет на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!» – говорится в сообщении клуба КХЛ.

«Авангард» признал. По этическим соображениям я не писал того, что уже знал давно.

У Ивана лимфома Ходжкина. Он обязательно победит эту болезнь. Мы верим в него», – написал Шевченко.

Лимфома Ходжкина – это злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Мирошниченко в нынешнем сезоне выступал в ВХЛ за «Омские Крылья». Он провел 31 матч и набрал 16 (10+6) баллов. В его активе также 1 матч за «Омских Ястребов».