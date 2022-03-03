ФИФА и УЕФА разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ в течение 7-10 дней (Jutarnij List)

ФИФА и УЕФА могут разрешить иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ.
Такое решение могут принять в ближайшие 7-10 дней. Если ФИФА и УЕФА разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке, то это не повлияет на будущее этих футболистов. На них не будет наложено наказание.
Решение планируют принять как можно скорее, чтобы у игроков была возможность покинуть Россию через Стамбул или Белград, которые пока открыты для российских самолетов.
«У меня есть информация о том, что такую возможность получат почти 150 игроков из первой и второй российской лиги. Для них не будет особых последствий.
Это связано с девальвацией рубля, а также с тем, что практически всеми российскими клубами владеет государство», – приводит Jutarnij List слова источника из Хорватского футбольного союза.
За российские клубы выступают следующие хорватские игроки: Деян Ловрен («Зенит»), Никола Моро («Динамо»), Филип Уремович, Сильвие Бегич (оба – «Рубин»), Тин Едвай («Локомотив»), Даниел Мишкич («Урал»), Филип Мрзляк («Уфа»), Зоран Нижич («Ахмат»).
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