«Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России

объявила о разрыве контракта на проведение .

«Формула-1» подтверждает, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Таким образом, Россия не будет принимать гонки в будущем», – говорится в заявлении серии.

Контракт был рассчитан до 2025 года. С сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. С 2014 года этап проходил на .

Гонщикам из России разрешили выступать под флагом ФИА. Они должны следовать «принципам мира и политической нейтральности»

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