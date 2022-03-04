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    Кевин Дюрэнт вернулся в строй и набрал 31 очко в проигранном матче с «Хит»

    Теги Майами Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт вернулся в состав после травмы и в четверг сыграл против «Майами» (107:113).

    На счету Дюрэнта 31 очко (10 из 21 с игры), 4 подбора и 4 передачи при 3 потерях за 35 минут.

    «Чувствовал себя отлично. С течением времени мне будет становиться только лучше», – сказал Дюрэнт.

    Дюрэнт повредил связку колена в середине января и с тех пор не появлялся на площадке.

    Во время отсутствия своего лидера «Бруклин» столкнулся с трудностями и опустился на 8-е место в таблице Восточной конференции.

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