Кевин Дюрэнт вернулся в строй и набрал 31 очко в проигранном матче с «Хит»

Звездный форвард «Бруклина» вернулся в состав после травмы и в четверг сыграл против (107:113).

На счету Дюрэнта 31 очко (10 из 21 с игры), 4 подбора и 4 передачи при 3 потерях за 35 минут.

«Чувствовал себя отлично. С течением времени мне будет становиться только лучше», – сказал Дюрэнт.

Дюрэнт повредил связку колена в середине января и с тех пор не появлялся на площадке.

Во время отсутствия своего лидера столкнулся с трудностями и опустился на 8-е место в таблице Восточной конференции.

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