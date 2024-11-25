«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК

Вдохновляющий разговор.

Даниил Чалов – старший брат Федора – необычный футболист. Годами выгрызал возможность играть в ФНЛ, а под конец карьеры придумал бренд «Ничего Обычного». Тот самый, который гремел с худи «Усталость – это иллюзия».

Мы поговорили с Чаловым-старшим об отъезде брата в Грецию, зарплате в Первой лиге, 26-часовых перелетах из Хабаровска, игре за аутсайдера в Сербии и новом уникальном концепте к Кубку России под названием FONTOUR (там клевые истории про Пиняева и девушек-моделей).

Погнали кайфовать.

Пиняева для нового проекта «Ничего Обычного» снимали в электричке. Случайный дед требовал надеть гетры

Недавно мы сделали большой проект – FONTOUR. Это особенный концепт под Кубок России, который тоже рассказывает про путь к мечте – при разных стартовых данных и возможностях.

На спине худи из этой коллекции расположены города-участники Кубка – похоже на афишу концертного тура.

Мы показываем, что каждый город участвует в большом событии. Условный Ставрополь на худи появился потому, что там играл парень, который хотел чего-то добиться. И что каждый человек из любого города, участвуя в Кубке, идет к большой мечте.

А вместе с нашим мерчем еще и хочется прокатиться по Пути регионов – как по концертному туру. И посмотреть, как выглядит футбол в самых разных местах.

Я сам играл процентах в 30 городов Кубка, а футболист Денис Кайков из ФК «Космос» (участвовал в съемках) – просто ходячий Путь регионов. Он играл в «Волге» из Ульяновска, в возродившемся «Амкаре», в «Тамбов» ездил. Кайков рассказывает, например, как ехал 24 часа на автобусе в Новотроицк! Он просто смотрит на худи и начинает вспоминать, где какой город, какой стадион и какие болельщики. Потому что везде был!

Вообще, мы стараемся приглашать на съемки моделей, которые хоть немного в теме футбола, которым близка атмосфера футбольной раздевалки. Но в этот раз одна из моделей была совсем не из футбола и довольно интересно знакомилась с футбольным миром, где особо не подбирают слова и где нет лишних барьеров.

В какой-то момент наш фотограф в шутку кинул в нее мяч. Она спрашивает: «А почему ты в меня сейчас кинул мяч?» Я отвечаю: «Помнишь, тебя в первом классе за косичку дергали? Это же проявление симпатии».

Она удивилась: «А просто сказать нельзя? Почему такая форма?»

Тогда я объяснил: «Ну, футбольный мир – особая среда, в ней есть некая маскулинность, ее надо прочувствовать, чтобы понять».

А дальше Кайков начал в красках рассказывать какую-то футбольную историю – как они после игры сидели и что-то делали.

В итоге модель очень прониклась, сказала, что теперь поедет в Долгопрудный к Кайкову на игру и что вообще теперь за него болеет.

В общем, нам хотелось, чтобы мерч был понятен не только тем, кто увлекается футболом, но и тем, кто соприкасается с ним впервые. И Кубок России как тур по стране – идеальное попадание.

Важно, что в создании концепта участвовали сами спортсмены. Например, Слава Тороп (вратарь ЦСКА – Спортс»), который получил жуткую травму как раз в кубковой игре.

Получилось случайно: мы шли разгонять идеи и вдруг увидели, как Слава заходит в книжный магазин «Республика». Пошли за ним, спрашиваем, как дела, как восстановление. Я ему предложил поучаствовать. Он с радостью согласился и накидал реально классные идеи. Как хороший креативщик – от бреда и до самых полезных вещей. Классно креативить со спортсменами: у них незамыленный взгляд, они могут предложить реально свежие и неожиданные штуки.

Еще забавная история была с Пиняевым (нападающий московского «Локомотива» – Спортс»). Мы снимали его в районе метро «Войковская», на станции «Красный Балтиец» сели в электричку. Причем интересно: я в детстве жил рядом и никогда не покупал билеты, а здесь мы с Серегой пришли в кассу, взяли билеты, все как положено.

Заходим в электричку, снимаем там Пиняева, вдруг дедушка говорит: «А вы чего снимаете?» Мы отвечаем, что про футбол, про Кубок России. Он такой: «А где гетры? Какой без них футбол?»

Короче, очень народный получился проект. Именно такой, каким и должен быть Кубок России.

ССЫЛКА НА ЛЭНДИНГ, ГДЕ МОЖНО ВЫИГРАТЬ МЕРЧ

Почему Федор Чалов поехал в ПАОК и как пережил срыв трансфера в «Кристал Пэлас»?

Меня иногда спрашивают: тебя не задевало, что младший брат сразу оказался в топ-клубе, а ты так тяжело пролезал в футбол?

Я всегда удивляюсь вопросу. Да, мы братья, но это не значит, что одинаковые. Мы очень разные, пусть и внешне похожи.

Федя изначально способнее в футболе. Его практически сразу взяли в академию ЦСКА, а я пробивался через школы «Юный Динамовец» и «Красный Октябрь». Федя уже в 18 лет играл в РПЛ – мне же пришлось ехать в Хабаровск, чтобы начать карьеру.

Есть вводные данные, от которых не уйти. Это как с творчеством. Я, предположим, абстракционист, а Федя рисует портреты. Как сравнивать два разных жанра? Ты можешь дружить с портретистом или быть его братом, но от этого не начнешь рисовать такие же картины.

Если взять Кубок России, то я – Чалов из Пути регионов, а Федя – Чалов из Пути РПЛ. У нас одна цель – суперфинал, но разные стартовые данные. Вот и все – никаких переживаний здесь быть не может.

Думаю, мой пример был полезен для Феди. Во-первых, он уже в подростковом возрасте увидел, что футболом можно зарабатывать, что это реально. Во-вторых, понял, что карьера не всегда складывается идеально. Бывает и по-другому: жестко, без денег и контракта, с бесконечными просмотрами. Но это тоже профессиональный спорт и тоже достижение. И оно ничем не хуже.

Мы с Федей никогда не конкурировали в футболе, ничего друг другу не доказывали и советов не давали. То же самое и с моей стороны: не лезу ни в какие его решения.

Конечно, мы обсуждаем эмоции от игры, карьеры, жизни. Взять, например, возможность перехода в «Кристал Пэлас». Мне кажется, тогда Федя воспринимал ее иначе: «Ты молодой, ты выстрелил, тебя позовут еще». Думаю, ЦСКА воспринимал примерно так же: «Ничего, будет еще разочек». А как показывает спорт, «еще разочек» не всегда случается. Иногда надо рисковать. Впрочем, если не случилось, то и не должно было случиться.

Сейчас Федя в Греции. Я хорошо знаю, как тяжело даются перемены и как сложно на них решиться. При этом надо понимать, что эти перемены и решения дают бесценный опыт.

Я, например, съездил в Хабаровск, попробовал там профессиональный футбол, полетал и получил безумный опыт. Это только один из шагов, а таких было много. И если бы я не рисковал и не делал этих движений, то ничего бы не менялось. Я бы не развивался и не становился лучше.

Да, Федя очень любит ЦСКА, многое сделал для клуба, как и клуб для него. Для него это дом, он закладывал первый камень стадиона, для него там все родное и знакомое. Кто-то скажет, что это надуманные вещи, но Федя на самом деле трепетно к такому относится.

Просто внутри него живет профессиональный футболист. Федя хотел сделать шаг туда, где все в его руках. Да, ПАОК попал только в Лигу Европы, но никто ничего и не обещал. Это был шаг в неизвестность, шаг в сторону спорта, шаг в сторону большой цели и мечты. Я рад, что он его сделал. Это новый вызов и новое вдохновение.

В этом суть и нашей работы в «Ничего Обычного». Она про спорт – не про медиа-истории, как может казаться, а именно про спорт. Любой настоящий спортсмен – это всегда про большую цель. И те, в кого мы верим и кого любим в футболе, дарят нам определенную эмоцию. А эмоцию эту они могут подарить, только если по-настоящему чувствуют себя спортсменами.

Все рассказывают об ужасах выезда на Дальний Восток. А что такое постоянно летать из Хабаровска?

Когда даю интервью, всегда обозначаю, что существуют два персонажа – Чал-спортсмен и Чал-человек. И, конечно, во время футбольной карьеры Чал-спортсмен максимально доминировал над Чалом-человеком.

Моя первая команда – СКА-Хабаровск. Это прямо настоящее посвящение в российский футбол. Туда поехал Чал-спортсмен, которого не интересовало, где это, что это и какие условия. Это просто был путь к мечте – остальное неважно.

Сложно выделить один выезд – все были жесткие. Мы не перемещались как условный «Спартак» и другие топ-клубы: они сели и долетели чартером, куда нужно. А у остального футбольного мира в России логистика посложнее, чтобы было дешевле.

Ну и представьте: надо добраться из Хабаровска в Тосно, чтобы поиграть в футбол. Вылетаешь – у тебя 6:00, а в Москве – 23:00. Пожелал своим дома спокойной ночи, прилетаешь и говоришь: «О, доброе утро. Что сейчас – день, вечер, утро, ночь?» В Москве еще обязательно какая-нибудь неудобная пересадка до Питера – надо еще от четырех до пяти часов. Дальше – автобус до Тосно. В сумме больше 26 часов в дороге.

Предыгровую тренировку еще нормально проводишь, а дальше догоняет джетлаг. В этом состоянии надо как-то собраться и провести хороший матч. Когда ты футболист команды из Хабаровска или Владивостока, то тренируешься пару дней в неделю, а остальное время летишь. Кажется, во мне уже тогда проснулся интерес к четвертому измерению: потому что времени суток не существует, ты где-то в своей галактике.

Довольно забавно: до Хабаровска считал, что уснуть в самолетах невозможно, а ко второму выезду уже спал спокойно – и даже ждал самолет, чтобы поскорее отключиться.

Дальний Восток – удивительный мир. Вроде бы все говорят на русском, тот же интернет, все то же самое, но из-за разницы во времени понимаешь, что находишься очень и очень далеко.

Помню выезд на Кубок в город Комсомольск-на-Амуре. Едешь на автобусе, смотришь в окно, а пейзажи все более песчаные становятся. Я еще все время пытался разглядеть Китай, который там совсем рядом.

Знаете, Чал-спортсмен вообще ни о чем не жалеет. Он просто гений. Он максимум выжал из топора, который играл в «Юном динамовце». И попал в профессиональный футбол, поиграл в приличных клубах ФНЛ, в Беларуси, в Сербии. А вот Чал-человек немного грустит, что по Амуру не съездил в Китай, хотя был очень близко.

В Томске на разминке замерзали даже в куртке. Как вообще играть?

Мой самый холодный матч случился в Томске. Тогда я еще был в Хабаровске, и мы приехали на выезд. Точно было ниже минус 15. Нам еле-еле разрешили играть, потому что это был матч перед отпуском. Наверное, совсем не хотели его переносить.

На улице просто жесть, поле замерзшее, мяч деревянный. Разминаешься в теплой куртке, но тебе все равно жутко холодно. Думаешь: «Как ее снимать сейчас? Как вообще выходить? Как бить по этому мячу?»

Прямо помню эту картину: подтрибунное помещение, куртки сняли, стоим в форме. Все переглядываются и в ужасе ждут выход на поле. Смотришь вокруг, рядом с Мартин Йиранек со своими мышцами и икрами размером 8XL.

Я играл правого защитника, носился туда-сюда, но никак не согревался. Еще по мячу нормально не ударить, больно даже – он просто каменный какой-то. А самое жуткое – осознавать, что ты весь замерз на поле, а на игру вообще-то пришли болельщики. И ты хотя бы бегаешь, а они просто стоят – потому что любят футбол, поход на стадион для них мастхэв, какая бы погода там ни была.

Как-то мы этот матч доиграли. Потом было интересно узнать, как смотрелось со стороны, потому что в моменте казалось, что какой-то дыр-дыр во дворе – просто бьешь куда-то вперед и бежишь в надежде, что согреешься. Как ни странно, когда утром пересматривал, было похоже на футбол.

Как раз из такого – перелеты, игра в мороз, еще куча факторов – и состоит российский футбол. Он гораздо шире и богаче, чем одна РПЛ. Это мы, кстати, нашей коллекцией FONTOUR и показываем.

Часто футболисты в низших лигах живут от контракта до контракта. Каково остаться без клуба?

Помимо Хабаровска в моей карьере еще три клуба из ФНЛ – «Томь», «Мордовия» и «Шинник».

Там почти не бывает длинных контрактов, поэтому серьезных гарантий будущего не существует. Постоянно надо доказывать и выбивать себе новый контракт, чтобы просто остаться в игре.

А за контракт ты бьешься даже не столько из-за денег, сколько из-за ощущения, что если его не будет, то и тебя не будет – жизнь остановится.

Да и если кто-то думает, что в ФНЛ платят какие-то безумные деньги, то это заблуждение. От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне там никогда не платили. Зарплаты от 500 тысяч и выше – это для топовых игроков. Да и меня никогда не волновал контракт как возможность получить какие-то деньги – волновало, что останусь без клуба и все кончится. Для меня, для Чала-спортсмена, не было ничего страшнее, чем лишиться мечты играть в футбол.

Я даже не спросил, какие условия, когда меня позвали в Хабаровск. У них просто все защитники сломались, а из вариантов остался один, который зачем-то тренируется сто раз в день и бегает по вечерам.

Меня мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?» Я ответил: «Мам, 110». Она такая: «Чегоооо, как?» С посылом: ты же вроде учился в МАИ, с футболом тяжело складывалось, как он стал твоей профессией?

Но 95% игроков, которые пробились в профессиональный футбол и начали им зарабатывать, не понимают ценности, которая у них есть. Не понимают цены потраченных часов. Им кажется, что футбол будет всегда, а больше ничего не нужно.

Главное, не выпасть из игры.

В 2018 году как раз случился момент, когда с новой командой не сложилось. Мне 24, контракт с «Шинником» в мае закончился, а еще случилась первая серьезная травма. Сделали операцию, восстановился до конца лета и кое-как нашел вариант с «Кубанью». Вроде бы обо всем договорились, должен был ехать в Краснодар, но в последний день все сорвалось. Все – больше вариантов нет. Я вне игры.

Пошел в «Пятерочку», купил десять банок «Шпатена», сел в машину и напился. Банке на седьмой отпустило, но все равно привычный мир рушился. Больше не было той стабильности и понятности. Все шаги, весь путь, вся цель – все мимо. Ты в неизвестности.

Утром просыпаюсь без похмелья, несмотря на пять литров пива. Конечно, чувствовал опустошение, но при этом и какое-то пространство внутри себя. Потому что голоса внутри наконец-то затихли. Ты вдруг понимаешь, что мир не остановился, что все продолжается. Родители мне так же пишут сообщения, люди едут на работу, курьеры развозят заказы.

Я внезапно осознал, что для моих интересов, которые когда-то фиксировал в заметках, пока Чал-спортсмен не видит, наконец-то появилось место. И что их теперь можно реализовать.

За счет этого времени и появился бренд «Ничего Обычного». Так мне стало куда проще жить – и больше не бояться, что карьера закончится. При этом мыслей совсем заканчивать с футболом не было. К тому же оставался важный гештальт – поиграть в Европе.

Чалов-старший тоже уезжал в Европу. И завершил карьеру в аутсайдере чемпионата Сербии

Конечно, территориально Сербия находится в Европе, но это, конечно, совсем другой мир.

2021 год, я играл в Витебске и мог остаться на третий сезон, но не торопился подписывать новый контракт. Агент поддерживал идею, чтобы в Европе играло как можно больше русских игроков, так что мы с ним мыслили одинаково. Были разные варианты: например, поехать в Грецию, в клуб с предпоследнего места.

Вскоре возник реальный интерес из Сербии от клуба «Инджия». Я поехал на просмотр на сборы, потренировался несколько дней и получил контракт. Высшая лига Сербии, зарплата – две тысячи евро.

Ты в хорошем отеле в Турции, тебе выдают кипу зелененькую, сумку adidas, разговариваешь с одноклубниками по-английски, тренер к тебе подходит: «How are you feeling?» («Как дела?» – Спортс»). Дают понять, что рассчитывают на тебя как на игрока основы. Думаешь: «Как хорошо – я в европейской команде». Меня еще привезли в Белграде сразу на улицу Князя Михаила, она такая красивая и очень европейская. Все, вот фотка с контрактом, ощущения невероятные.

В клубе был такой посыл: первую часть сезона провели не очень, но сейчас собираем приличную команду, весной поднимаемся, а дальше – еврокубки и вообще сказочная жизнь.

В итоге я провел за «Инджию» всего четыре матча, и мы вылетели. Сложно сказать, почему меня почти не ставили. Да, проиграли первый матч со мной в старте, но вроде бы не привез и не наварил ничего.

Потом меня выпустили на «Партизан» – мы проиграли 0:6. Это, конечно, полный ###### [провал]. Команды разного уровня, нас просто уничтожили. За них еще Натхо играл и японец Такума Асано из Бундеслиги. Помню, едем в автобусе после игры, а у меня одна мысль: «##### [зачем] я вообще играю в футбол?» Ладно, зато могу рассказывать, что с «Партизаном» в Сербии играл.

Короче, как турист провел прекрасное время. Страна красивая, горы, природа. Поездки на автобусе на юг Сербии – просто кайф. Я во время этих красочных путешествий заметки делал, концепты для «Ничего Обычного» придумывал.

Но было одиноко в чужой стране – поэтому мы с клубом спокойно договорились и расторгли контракт. Им не нужен был легионер с большой зарплатой, а мне хотелось домой.

Тогда, наверное, желание жить пересилило желание быть спортсменом. Это был первый звоночек.

Космонавт попросил футболку от «Ничего Обычного» и отвез ее на орбитальную станцию

Тем же летом к нам пришел с идеей «Локомотив» – клуб, где я играл за молодежку. Подумал: «Ничего себе. Тогда не сложилось, а теперь они вернулись ко мне в другом амплуа».

А дальше произошла еще одна важная история – с «Калугой», для которой мы сделали форму в космической стилистике.

После прошла футбольно-космическая встреча в МАИ – в университете, где учились мои родители и где учился я. Мы пригласили туда космонавта Александра Лазуткина, а еще кучу классных ребят из медиа и из футбола.

И Лазуткин мне сказал: «Знаешь, мне так понравилось, что вы через футбол разговариваете о космосе. Это просто класс!»

Я все еще не бросал футбол. Поехал в «Велес» на сборы, но вместо меня взяли Макея. Да-да, Евгения Макеева из «Спартака».

Запомнился момент, как на одной из моих последних профессиональных тренировок мы с Макеем играли в теннисбол в паре как два старичка. Знаете, было так прикольно. И я просто радовался моменту, а не доказывал кому-то что-то.

Кажется, в тот момент я понял, что финал близок. А окончательно все стало ясно, когда мне по дороге домой позвонил космонавт Лазуткин и спросил: «Есть мысль отправить футболку «Калуги» на МКС. Что думаешь?»

Я выхожу из маршрутки и думаю: «Так, давай оценим. Только что в «Ничего Обычного» обратился «Локомотив», а сейчас позвонил космонавт и предложил отправить в космос футболку, которую мы придумали.

Точно Чал-спортсмен готов ехать в «Текстильщик», «Витебск» или «Ботев»? Или, может, лучше вложиться полностью в развитие компании?»

Я дал себе ориентир – 15 августа. Чтобы если и появился интерес какого-то клуба, то серьезный, а не от безысходности под конец трансферного окна. После 15 августа что-то приходило, но я даже не рассматривал.

Думаю, потому что решение принял еще в маршрутке. И ни о чем не жалею.

Фото : instagram.com/chalov ; instagram.com/fc.vitebsk.by ; Alexandr Altukhov/Global Look Press ; melbet.ru ; РИА Новости /Александр Кряжев, Юрий Стрелец

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