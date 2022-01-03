Филипп Лам: «Все знают об условиях жизни в Катаре, нельзя смотреть на мир наивно. Отдельный человек не бессилен – Тунберг было 15, когда она изменила политику»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о политике в спорте.

«Спорт – это политика. В этом даже не стоит сомневаться в начале года, в котором зимняя Олимпиада проходит в Пекине, а чемпионат мира по футболу – в Катаре.

Сегодня уже нельзя смотреть на мир наивно. Все лучше, чем раньше, знают, что происходит на отдаленных континентах. Большинству футболистов теперь проще заниматься такими вопросами, так как теперь спорт стал еще более профессиональным. От таких публичных фигур, как они, ждут информированности о том, что происходит вокруг. Мир превратился в деревню, и все знают об условиях жизни в Катаре.

Отдельный человек не бессилен. Люди могут изменить ситуацию. Маленькое – это то, с чего вы начинаете, большое – это то, где все может закончиться.

Грете Тунберг было 15 лет, когда она одна стояла на улицах Стокгольма и пыталась привлечь внимание к климатическим изменениям. Многие к ней присоединились, и «Пятницы для будущего» стали частью мировой повестки. Это изменило политику. В футболе тоже: Евро-2024 в Германии сочтут успешным, только если в расчет будут приняты экологические вопросы. Подготовка идет полным ходом.

Считаю, что мне повезло родиться в демократической стране. Не так давно условия жизни в Германии были другими. Три десятилетия назад страна была разделена, в восточной части Германии была диктатура.

Другие европейские страны тоже столкнулись с изменениями. Чемпионат Европы 1964 года прошел в фашистском государстве, и сборная Испании выиграла домашний турнир на глазах у генерала Франко. Он еще правил, когда Испания получила чемпионат мира 1982 года. Но к моменту, когда турнир проходил, Испания уже была демократической», – написал Лам в колонке для The Guardian.