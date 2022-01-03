Рангник об «МЮ» в топ-4 АПЛ: «Не могу гарантировать. Если скажу, что мы убеждены на 100%, вряд ли поверят»

Главный тренер высказался о шансах команды занять место в топ-4 по итогам сезона.

«Я не могу ничего гарантировать. Если я после сегодняшнего матча [с (0:1)] скажу, что мы на 100% убеждены в попадании в четверку, есть сомнения в том, что люди в это поверят.

Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Я знал, что может быть – и будет – тяжело, но сегодняшний матч подтвердил, что нам предстоит еще много работы», – сказал Рангник.

Клуб из Манчестера провел в лиге 19 матчей и, набрав 31 очко, занимает 7-е место.

«МЮ» отстает от «Ман Сити» на 22 очка при 2 играх в запасе после 21-го тура АПЛ