Рангник об «МЮ» в топ-4 АПЛ: «Не могу гарантировать. Если скажу, что мы убеждены на 100%, вряд ли поверят»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о шансах команды занять место в топ-4 АПЛ по итогам сезона.
«Я не могу ничего гарантировать. Если я после сегодняшнего матча [с «Вулверхэмптоном» (0:1)] скажу, что мы на 100% убеждены в попадании в четверку, есть сомнения в том, что люди в это поверят.
Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Я знал, что может быть – и будет – тяжело, но сегодняшний матч подтвердил, что нам предстоит еще много работы», – сказал Рангник.
Клуб из Манчестера провел в лиге 19 матчей и, набрав 31 очко, занимает 7-е место.
«МЮ» отстает от «Ман Сити» на 22 очка при 2 играх в запасе после 21-го тура АПЛ