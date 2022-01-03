Хави считает Морату одним из лучших форвардов мира. Тренер ждет его к матчу с «Реалом» в Суперкубке

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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий за «Ювентус» на правах аренды, вероятно, скоро станет игроком «Барселоны».

Как ожидается, испанец окажется в расположении сине-гранатовых уже после матча Кубка Испании против «Линареса», который запланирован на 5 января. Главный тренер «Барсы» Хави уверен, что сможет рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против «Реала», который состоится 12 января.

As пишет, что Хави считает Морату одним из лучших форвардов мира. Тренер ценит в игроке гибкость, объем работы, который он дает, и опыт.

Напомним, Мората – воспитанник «Реала». Он выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В «Атлетико» форвард перешел в 2019 году.

В этом сезоне нападающий принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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