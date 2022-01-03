Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов всех времен Виктор Санеев», – сообщили в Олимпийском комитете Грузии.

Санеев – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. В составе сборной СССР он побеждал на Играх 1968, 1972 и 1976 годов. В Москве-1980 Санеев взял серебро.

Поражение Санеева – главная сенсация Олимпиады-80. Мы поговорили с тем, кто его обыграл