Юрий Бородавко: «Сломанная палка выбила Большунова из колеи и не позволила бороться. Александр менял ее дважды, это психологически сказалось»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в классическом масс-старте на «Тур де Ски», где он финишировал пятым.

Большунов уступил 27,9 секунды лидеру гонки – норвежцу Йоханнесу Клэбо.

«Действительно, сломанная палка в какой-то момент выбила Александра из колеи и не позволила ему бороться. Потом навалилась усталость, он начал дергаться, пытался догнать, на финише ничего не смог противопоставить.

Это «Тур де Ски», здесь невозможно во всех гонках действовать хорошо, все идет своим чередом, просто закончилась гонка. Палку Большунов менял дважды, это психологически сказалось.

Радостно за Алексея Червоткина (занявшего третье место – Sports.ru), что он смог выбраться. В какой-то момент он поймал дырку, группа усмотрела рывок Нисканена с Клебо, могли зацепиться. Думаю, что схватка за второе место была бы реальной.

Я бы не делал какие-то выводы, спортсмены показали хорошую борьбу. Нельзя сказать, что это предел возможностей», – сказал Бородавко.

🥉 Червоткин взял бронзу в классическом масс-старте на «Тур де Ски», Клэбо победил, Нисканен – 2-й, Спицов – 4-й, Большунов – 5-й