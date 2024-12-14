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Чанов о ЦСКА: «Еще поборется за тройку. С приходом Николича игра наладилась, стали меньше пропускать» 

Вячеслав Чанов считает, что ЦСКА способен побороться за тройку в Мир РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают в таблице 6-е место.

— Нельзя слишком часто менять тренеров. Нужно запастись терпением. Думаю, руководство ЦСКА пойдет навстречу Николичу. Рано разбрасываться таким специалистом.

— Николич — сильный тренер?

— Не сказал бы так. Он добротный тренер. С его приходом игра ЦСКА наладилась. Линия обороны начала хорошо играть, стали меньше пропускать.

— На какое место ЦСКА может претендовать в этом сезоне?

— Армейцы еще не сказали свое последнее слово. В составе есть молодые футболисты и новички. ЦСКА еще поборется за тройку, – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
Вячеслав Чанов
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
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