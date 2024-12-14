Морьентес про Мбаппе: «Он забил 10 или 11 голов, а я стал лучшим бомбардиром «Реала» с 12 мячами в 1-м сезоне. Проблема Килиана в том, что он избаловал нас»
Фернандо Морьентес верит в Килиана Мбаппе.
«Он забил 10 или 11 голов. Я закончил свой первый сезон в «Реале» с 12 мячами и был при этом лучшим бомбардиром команды. Проблема Мбаппе в том, что он нас избаловал, но я уверен, что он вернется на свой лучший уровень.
Я не знаю [кто будет в четверке по итогам сезона]. Я бы хотел, чтобы «Реал» стал чемпионом, а «Валенсия» заняла второе место, но у «Валенсии» проблемы, надеюсь, что она не вылетит.
Что касается остальных, то у «Барселоны» и «Атлетико» есть преимущество, а после них есть целая группа очень хороших команд. Мне нравится, как играют «Атлетик» и «Сосьедад», – отметил экс-форвард «Реала» на мероприятии LaLiga EA Sports X FC 25 RUSH.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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