Морьентес про Мбаппе: «Он забил 10 или 11 голов, а я стал лучшим бомбардиром «Реала» с 12 мячами в 1-м сезоне. Проблема Килиана в том, что он избаловал нас»

Фернандо Морьентес верит в Килиана Мбаппе.

«Он забил 10 или 11 голов. Я закончил свой первый сезон в «Реале» с 12 мячами и был при этом лучшим бомбардиром команды. Проблема Мбаппе в том, что он нас избаловал, но я уверен, что он вернется на свой лучший уровень.

Я не знаю [кто будет в четверке по итогам сезона]. Я бы хотел, чтобы «Реал» стал чемпионом, а «Валенсия » заняла второе место, но у «Валенсии» проблемы, надеюсь, что она не вылетит.

Что касается остальных, то у «Барселоны» и «Атлетико » есть преимущество, а после них есть целая группа очень хороших команд. Мне нравится, как играют «Атлетик» и «Сосьедад», – отметил экс-форвард «Реала » на мероприятии LaLiga EA Sports X FC 25 RUSH.