«Барса» не откажется от Холанда из-за перехода Мораты. Депая хотят продать летом

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Стало известно, как переход Альваро Мораты повлияет на планы «Барселоны» по усилению атаки.

Как пишет As, каталонский клуб не откажется от трансфера форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда из-за подписания контракта с Моратой. При этом «Барса» осознает, что сделка по норвежцу будет сложной.

Люк де Йонг покинет «Барсу» в январе, а летом сине-гранатовые собираются продать Мемфиса Депая. Контракт с форвардом сборной Нидерландов рассчитан до июня 2023 года. Таким образом, летом «Барсе» нужно будет либо продлить соглашение с Депаем, либо продать его, чтобы не потерять игрока бесплатно.

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