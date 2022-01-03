«Барса» не откажется от Холанда из-за перехода Мораты. Депая хотят продать летом

Стало известно, как переход повлияет на планы «Барселоны» по усилению атаки.

Как пишет As, каталонский клуб не откажется от трансфера форварда из-за подписания контракта с Моратой. При этом «Барса» осознает, что сделка по норвежцу будет сложной.

Люк де Йонг покинет «Барсу» в январе, а летом сине-гранатовые собираются продать . Контракт с форвардом сборной Нидерландов рассчитан до июня 2023 года. Таким образом, летом «Барсе» нужно будет либо продлить соглашение с Депаем, либо продать его, чтобы не потерять игрока бесплатно.