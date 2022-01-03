У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ – 179 млн евро. У «Спартака» – 2-й, у «Краснодара» – 3-й (Transfermarkt)

«Зенит» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом по версии Transfermarkt.

Футболисты команды из Санкт-Петербурга оценены суммарно в 179 миллионов евро.

«Спартак» занял в списке вторую строчку, «Краснодар» – третью.

1. – 179 млн евро.

2. – 115 млн евро.

3. «Краснодар» – 113,75 млн евро.

4. – 99,5 млн евро.

5. – 95,3 млн евро.

6. – 84,55 млн евро.

7. – 70,65 млн евро.

8. – 39,75 млн евро.

9. – 35,5 млн евро.

10. – 29,35 млн евро.

11. – 28,95 млн евро.

12. – 22,15 млн евро.

13. «Химки» – 21,38 млн евро.

14. «Уфа» – 19,6 млн евро.

15. – 19,13 млн евро.

16. – 13,4 млн евро.

+2 к 18-му туру – исторически опасный отрыв, но шансы «Зенита» на чемпионство – 86%. А на вылет «Спартака» – 2%