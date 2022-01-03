У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ – 179 млн евро. У «Спартака» – 2-й, у «Краснодара» – 3-й (Transfermarkt)

«Зенит» возглавил рейтинг клубов РПЛ с самым дорогим составом по версии Transfermarkt.
Футболисты команды из Санкт-Петербурга оценены суммарно в 179 миллионов евро.
«Спартак» занял в списке вторую строчку, «Краснодар» – третью.
1. «Зенит» – 179 млн евро.
2. «Спартак» – 115 млн евро.
3. «Краснодар» – 113,75 млн евро.
4. «Динамо» – 99,5 млн евро.
5. «Локомотив» – 95,3 млн евро.
6. ЦСКА – 84,55 млн евро.
7. «Рубин» – 70,65 млн евро.
8. «Ростов» – 39,75 млн евро.
9. «Сочи» – 35,5 млн евро.
10. «Крылья Советов» – 29,35 млн евро.
11. «Ахмат» – 28,95 млн евро.
12. «Арсенал» – 22,15 млн евро.
13. «Химки» – 21,38 млн евро.
14. «Уфа» – 19,6 млн евро.
15. «Урал» – 19,13 млн евро.
16. «Нижний Новгород» – 13,4 млн евро.
+2 к 18-му туру – исторически опасный отрыв, но шансы «Зенита» на чемпионство – 86%. А на вылет «Спартака» – 2%