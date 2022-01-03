Алина Загитова: «Я пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. Не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы»

Олимпийская чемпионка рассказала, какие эмоции испытывает, когда смотрит фигурное катание.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

– Что для тебя сложнее – комментировать или кататься на льду?

– Это разное. Как журналисту мне сложно пока включаться именно в момент работы, а к чемпионату России или другим соревнованиям как спортсмен идешь какое-то время, тренируешься. Выходишь, конечно, с нервами, но все равно твое тело делает то, что уже наработано. А когда садишься с микрофоном, все непредсказуемо.

Мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и все еще переживаешь в душе те же ощущения, когда захватывает дух, появляется чувство эйфории, будто сам выходишь на лед. Сложно мне пока смотреть все это.

– Не отпустило?

– Нет.

– Пока ты не объявляла о завершении спортивной карьеры.

– Нет, конечно. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы.

– Не оставляешь мысль вернуться в спорт в каком-либо качестве, спортсмена, тренера?

– Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем – увидим, – сказала Загитова.

У Алины Загитовой новый номер. Что это было?