Шевченко убеждает Миранчука перейти в «Дженоа». Алексей готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни

Полузащитник «Аталанты» может продолжить карьеру в .

Главный тренер генуэзцев считает россиянина главной трансферной целью и пытается убедить футболиста в целесообразности перехода.

Миранчук готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни, утверждает журналист Николо Скира.

Сообщалось, что «Дженоа» может арендовать Миранчука с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.