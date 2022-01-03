Шевченко убеждает Миранчука перейти в «Дженоа». Алексей готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа».

Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко считает россиянина главной трансферной целью и пытается убедить футболиста в целесообразности перехода.

Миранчук готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни, утверждает журналист Николо Скира.

Сообщалось, что «Дженоа» может арендовать Миранчука с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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