«Тур де Ски». Непряева, Нисканен, Диггинс, Сорина и Андерссон пробегут классический масс-старт

3 января на лыжной многодневке «Тур де Ски» пройдет женский классический масс-старт на 10 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
10 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Наталья Непряева (Россия)
2. Кертту Нисканен (Финляндия)
3. Джесси Диггинс (США)
4. Татьяна Сорина (Россия)
5. Анамария Лампич (Словения)
6. Йоханна Хагстрем (Швеция)
7. Эбба Андерссон (Швеция)
8. Криста Пярмякоски (Финляндия)
9. Йоханна Матинтало (Финляндия)
10. Тириль Венг (Норвегия)
11. Хайди Венг (Норвегия)
20. Яна Кирпиченко (Россия)
21. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
25. Екатерина Смирнова (Россия)
30. Анастасия Рыгалина (Россия)
33. Лилия Васильева (Россия)
45. Христина Мацокина (Россия)
Расписание трансляций «Тур де Ски»
«Тур де Ски». Непряева возглавила общий зачет, Нисканен – 2-я, Диггинс – 3-я, Сорина – 4-я