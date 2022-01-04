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    Трэй Янг обновил личный рекорд и рекорд сезона в НБА, набрав 56 очков в матче с «Портлендом»

    Теги Атланта Портленд НБА Нэйт Арчибальд Трэй Янг Баскетбол

    Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг установил новый личный рекорд результативности, набрав 56 очков в матче с «Портлендом» (131:136).

    Янг за 37 минут на площадке реализовал 17 из 26 бросков с игры и 15 из 15 штрафных. Также на счету разыгрывающего 14 передач и 4 подбора. Он превзошел результат Кевина Дюрэнта из «Бруклина», набравшего 51 очко 12 декабря в игре с «Детройтом», и установил новый рекорд результативности НБА в регулярном чемпионате-2021/22.

    Янг также стал вторым игроком в истории НБА – после Нэйта Арчибальда в 1973 году – набравшим 50+ очков и 14+ передач в проигранном матче.

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