«Тур де Ски». Большунов, Клэбо, Гульберг, Якимушкин, Спицов и Терентьев выступят в классическом масс-старте

Теги Кубок мира результаты сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Швейцарии масс-старт Пол Гульберг Глеб Ретивых Шюр Рете Артем Мальцев Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Эвен Нортуг Ииво Нисканен сборная Великобритании Андрей Мельниченко Илья Семиков Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Александр Большунов Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Александр Терентьев Эрик Валнес Лыжи

3 января на лыжной многодневке «Тур де Ски» пройдет мужской классический масс-старт на 15 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

15 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 16.50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Александр Большунов (Россия)

5. Франческо де Фабиани (Италия)

6. Эвен Нортуг (Норвегия)

7. Ииво Нисканен (Финляндия)

8. Калле Халварссон (Швеция)

9. Иван Якимушкин (Россия)

10. Денис Спицов (Россия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

12. Александр Терентьев (Россия)

13. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

14. Харальд Амундсен (Норвегия)

15. Дидрик Тонсет (Норвегия)

16. Шюр Рете (Норвегия)

17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

18. Илья Семиков (Россия)

21. Алексей Червоткин (Россия)

22. Артем Мальцев (Россия)

23. Дарио Колонья (Швейцария)

24. Андрей Мельниченко (Россия)

61. Глеб Ретивых (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»

«Тур де Ски». Клэбо лидирует в общем зачете, Большунов занимает 3-е место, Якимушкин – 7-й, Спицов – 9-й

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