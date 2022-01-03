«Тур де Ски». Большунов, Клэбо, Гульберг, Якимушкин, Спицов и Терентьев выступят в классическом масс-старте

3 января на лыжной многодневке «Тур де Ски» пройдет мужской классический масс-старт на 15 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
15 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 16.50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Александр Большунов (Россия)
5. Франческо де Фабиани (Италия)
6. Эвен Нортуг (Норвегия)
7. Ииво Нисканен (Финляндия)
8. Калле Халварссон (Швеция)
9. Иван Якимушкин (Россия)
10. Денис Спицов (Россия)
11. Федерико Пеллегрино (Италия)
12. Александр Терентьев (Россия)
13. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
14. Харальд Амундсен (Норвегия)
15. Дидрик Тонсет (Норвегия)
16. Шюр Рете (Норвегия)
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
18. Илья Семиков (Россия)
21. Алексей Червоткин (Россия)
22. Артем Мальцев (Россия)
23. Дарио Колонья (Швейцария)
24. Андрей Мельниченко (Россия)
61. Глеб Ретивых (Россия)
Расписание трансляций «Тур де Ски»
«Тур де Ски». Клэбо лидирует в общем зачете, Большунов занимает 3-е место, Якимушкин – 7-й, Спицов – 9-й