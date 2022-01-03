«МЮ» проиграл впервые при Рангнике – «Вулверхэмптону». Были 3 победы и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону» (0:1) в 21-м туре АПЛ.

Манкунианцы потерпели первое поражение при главном тренере Ральфе Рангнике.

До сегодняшнего дня «МЮ» за время работы немецкого специалиста добился трех побед и дважды сыграл вничью.

Ранее «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии и сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

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