«МЮ» проиграл впервые при Рангнике – «Вулверхэмптону». Были 3 победы и 2 ничьих

дома уступил (0:1) в 21-м туре .

Манкунианцы потерпели первое поражение при главном тренере .

До сегодняшнего дня «МЮ» за время работы немецкого специалиста добился трех побед и дважды сыграл вничью.

Ранее «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии и сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.