Совет муфтиев России опроверг информацию о запрете мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опровергли новость о том, что мусульманам запретили ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.

«Внимание! В сети появился документ – заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали муфтий шейх Равиль Гайнутдин, а также верховные муфтии еще ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.

Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами верховного муфтия Египта шейха Шауки Алляма, верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и других, было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу.

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель муфтий шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» – говорится в заявлении на сайте Духовного управления мусульман РФ.

Ранее США и еще ряд стран объявили Играм в Китае дипломатический бойкот.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров

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