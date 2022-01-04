Мбаппе забил 150-й гол за «ПСЖ» и 201-й за карьеру, сделав хет-трик за 17 минут в ворота клуба 4-го дивизиона в Кубке Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Ванна» (4:0).
23-летний форвард забил три мяча команде из 4-го французского дивизиона за 17 минут – он отличился на 59-й, 71-й и 76-й.
Третий гол стал для француза 150-м в составе парижан за все время.
Сегодня он также забил 200-й и 201-й гол в карьере: за «Монако» он забил 27 голов, за сборную Франции – 24.
У француза 9 мячей в четырех последних матчах за «ПСЖ» – до этого было 3 дубля подряд, а всего – 18 голов и 15 результативных передач в 25 играх сезона. Его статистика – здесь.