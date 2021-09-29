Дзюба и Шварц – лучшие в РПЛ в сентябре, скандал из-за BMW Авериной, суперпобеда Акатьевой в фигурке, сборную по борьбе не пустили в самолет и другие новости

1. Артем Дзюба – лучший игрок РПЛ в сентябре. Болельщики и эксперты «Матча» выбрали других, но Артема поддержали представители лиги. Тренером месяца второй раз подряд признан возглавляющий «Динамо» Сандро Шварц.

2. В гимнастике разгорается скандал. Артур Далалоян заявил, что не совсем справедливо было дарить после Токио BMW Х5 Дине Авериной, которая не взяла золото. На него сразу налетели: назвали слова некорректными и осудили за то, что не может радоваться за других. Дальше всех зашла Винер-Усманова, оскорбившая олимпийского чемпиона в ответ.

3. Россиянка Софья Акатьева победила на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске, став первой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Останавливаться она не планирует – в планах выучить четверной флип.

4. Тренера и борцов сборной России сняли с самолета в Амстердаме за несоблюдение масочного режима. В команде считают, что это заказ соперников, хотя дело, судя по всему, в обычном разгильдяйстве и отсутствии дисциплины. Пусть и с задержкой, спортсмены в итоге прибыли в Осло на чемпионат мира.

5. «Барселона» отчиталась об итогах финансового года – убыток составляет 481 млн евро, чистый долг – 680 млн. Скоро, похоже, придется еще платить неустойку Куману, Лапорте нравятся немецкие тренеры, однако и вариант с Пирло президента привлекает. А вот Антонио Конте, «Барсе», похоже, не по карману.

6. Пражская «Спарта» заступилась за обвиненных в расизме детей, которые освистывали Глена Камара в матче с «Рейнджерс». На беседу вызовут британского посла в Чехии. Шотландцы намерены жаловаться, бедному футболисту пришлось выключать телефон из-за непрекращающихся оскорблений.

7. Независимое расследование обнаружило 10 подозрительных боев на Олимпиаде в Рио. Среди них два – с участием российских боксеров.

8. ЭСК объяснила решение признать пенальти на Дзюбе ошибочным – Артем упал «после легкого контакта, преувеличив его последствия». А все претензии «Краснодара» на судейство в игре против «Сочи» комиссия отклонила.

9. Раскрыта тактика «МЮ» – Сульшер просит своих игроков просто побыстрее доставить мяч Роналду, который в команде является примером в плане подготовки и поведения. Но Глен Джонсон считает, что Криш в этом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ не станет.

10. Станция метро «Зенит» будет открыта только в дни матчей на «Газпром Арене» и в выходные с 1 октября из-за маленького пассажиропотока.

11. WADA запретило инъекции глюкокортикоидов в соревновательный период.

12. В следующем сезоне техническим спонсора «Зенита» станет компания adidas.

13. Турецкого арбитра Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико».

14. Выставочные матчи НХЛ. 3 очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину» в очень результативном матче (8:5), дубль Мироманова принес «Вегасу» победу над «Лос-Анджелесом» (4:0), Тарасенко и Бучневич набрали по 1+1 и обеспечили «Сент-Луису» победу над «Чикаго» (6:3).

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