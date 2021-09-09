«Алкоголь – тяжелый наркотик, яд. В России традиционно бесконтрольное употребление». Моссаковский об отказе от спиртного

Бывший комментатор «Матч ТВ», креативный директор кипрского клуба рассказал о причинах отказа от алкоголя.

– День, когда ты перестал пить алкоголь?

– 2 января 2020 года.

– Почему? Был хороший Новый год?

– Был хороший Новый год. Меня мой друг Андрей Самарин пригласил – у него дом в Болгарии на склоне Пампорово. Я поехал кататься на доске и хорошо встретил Новый год.

Я уже знал, что на какое-то время закончу употреблять алкоголь. Я почувствовал, что память хуже становится, голова работает не очень хорошо. И я подумал, что как раз можно разогнать голову и улучшить функционал за счет хорошей паузы.

Мы прилетели в Болгарию, хорошо посидели и второго числа вышли на склон. Я вышел как тюфяк. Встал на доску и на первом же спуске разложился так, что на следующее утро не мог встать с кровати. Поехал в больницу с подозрением на перелом копчика.

Мне показалось, что этот тот самый знак, что пора сделать паузу надолго.

– День, когда хотелось выпить за этот срок?

– Когда ты знаешь, что не будешь пить, тебе и не хочется. Бывает, сидишь в ресторанчике на Кипре, хорошая погода – и бокал белого вина был бы кстати. Но такого, чтоб прямо хотелось, – нет.

Но это ведь не так, что, наверное, сегодня я не буду пить. Ты ставишь себе определенные границы – до какого времени ты не употребляешь алкоголь.

– Когда дедлайн?

– Его нет. Я просто понимаю, что минимум два года передышки я даю себе. Значит, в январе 2022-го будет два года. А дальше – по желанию. Но пока желания нет.

Это хороший повод пересмотреть свое отношение к алкоголю, потому что мы неправильно к нему относимся. Я знаю, что ты (обращается к журналисту «Спорт-Экспресса» Севастиану Терлецкому – прим. Sports.ru) вообще не употребляешь алкоголь, и это здорово. Потому что для нашей страны более традиционная история – это не просто употребление, а бесконтрольное употребление.

А что такое алкоголь? Алкоголь это достаточно тяжелый наркотик. Об этом говорят медики, наркологи, и это очевидно. Единственное, что выводил алкоголь за пределы группы наркотических веществ, – это законодательство. Единственное, что его отличает от наркотиков – что он легален, не запрещен. Но на самом деле это жесткий наркотик.

Взрослый человек должен понимать, что он вводит в свой организм. Это яд, наркотик. Это не значит, что нужно себя полностью дистанцировать. Нужно ответственно подходить к этому.

Когда я начал употреблять алкоголь еще в школе, я об этом не думал. Употребление во многом было бесконтрольным. Это не значит, что было очень много – не задумывался о том, что это такое, сколько должно быть в твоей жизни. И вот эта пауза нужна, наверное, в том числе, чтобы пересмотреть свое отношение к этому.

– Ты сказал, что стал чувствовать, что память стала хуже, голова стала хуже работать. Сейчас это изменилось?

– Да, ускоряется организм.

– Ты прямо чувствуешь? Или, может, это мнимое?

– Нет. Обмен веществ ускоряется, – сказал Моссаковский.