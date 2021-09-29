Шварц – лучший тренер РПЛ второй месяц подряд. Он обошел Семака и Березуцкого

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РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в сентябре, в котором состоялось три тура.

Им стал Сандро Шварц. Под его руководством «Динамо» набрало в прошлом месяце 6 очков.

За Шварца проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков победил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий (армейцы взяли в сентябре 7 очков), опередивший с небольшим отрывом Сергея Семака («Зенит», 9).

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив», 5) и Виктор Гончаренко («Краснодар», 7).

Ранее Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе.

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