Шварц – лучший тренер РПЛ второй месяц подряд. Он обошел Семака и Березуцкого

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в сентябре, в котором состоялось три тура.

Им стал . Под его руководством набрало в прошлом месяце 6 очков.

За Шварца проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков победил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий (армейцы взяли в сентябре 7 очков), опередивший с небольшим отрывом ( , 9).

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив», 5) и Виктор Гончаренко («Краснодар», 7).

Ранее Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе.