Шварц – лучший тренер РПЛ второй месяц подряд. Он обошел Семака и Березуцкого

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в сентябре, в котором состоялось три тура.
Им стал Сандро Шварц. Под его руководством «Динамо» набрало в прошлом месяце 6 очков.
За Шварца проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
В голосовании болельщиков победил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий (армейцы взяли в сентябре 7 очков), опередивший с небольшим отрывом Сергея Семака («Зенит», 9).
На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив», 5) и Виктор Гончаренко («Краснодар», 7).
Ранее Шварц был признан лучшим тренером РПЛ в июле-августе.
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