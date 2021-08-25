Станция метро «Зенит» будет открыта только в дни матчей на «Газпром Арене» и в выходные с 1 октября. Там маленький пассажиропоток

Санкт-Петербургский метрополитен объявил об изменении с 1 октября режима работы станции .

В будние дни станция будет закрыта, в выходные и праздничные – будет открыт вестибюль 2, а в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на будут открыты оба вестибюля станции.

Как пояснили изданию «Бумага» в пресс-службе метрополитена, на станции «Зенит» был маленький пассажиропоток.

На ней в среднем за месяц бывает 300 тысяч человек, ежедневно – 10 тысяч. Ниже показатели только у трех станций.