Станция метро «Зенит» будет открыта только в дни матчей на «Газпром Арене» и в выходные с 1 октября. Там маленький пассажиропоток

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Санкт-Петербургский метрополитен объявил об изменении с 1 октября режима работы станции «Зенит».

В будние дни станция будет закрыта, в выходные и праздничные – будет открыт вестибюль 2, а в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на «Газпром Арене» будут открыты оба вестибюля станции.

Как пояснили изданию «Бумага» в пресс-службе метрополитена, на станции «Зенит» был маленький пассажиропоток. 

На ней в среднем за месяц бывает 300 тысяч человек, ежедневно – 10 тысяч. Ниже показатели только у трех станций.

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