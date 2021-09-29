«Спарта» о свисте в адрес Камара: «Невинных детей необоснованно обвиняют в расизме. Благодарим их за прекрасную атмосферу»

выступила с заявлением о поведении фанатов на матче с «Рейнджерс» (1:0).

Во время игры болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника , который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой.

На стадионе была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

«Совершенно невероятно, что после матча мы должны наблюдать за нападками на невинных детей, как их необоснованно обвиняют в расизме. Оскорблять детей в интернете и в СМИ недопустимо, нелепо и выглядит как отчаяние.

Прекратите нападки на наших детей! Наш клуб с гордостью будет защищать наших детей – наше будущее и нашу гордость. Клеветать на детей в интернете – очень трусливо.

Мы видим беспрецедентные ксенофобские высказывания в адрес Чешской Республики, ее граждан и даже ее детей в социальных сетях.

Вы неправильно описываете поведение детей, самонадеянно претендуя на право судить о том, как шестилетние дети, не имеющие представления о том, что такое расизм, выражают эмоции. Это дерзость.

От имени руководства клуба, игроков, тренеров и всего персонала мы хотели бы поблагодарить детей за прекрасную и неповторимую атмосферу. Спасибо вам, мы вас любим. Этот матч войдет в историю клуба в позитивном смысле.

Мы просим представителей «Рейнджерс» внести свой вклад в борьбу с ксенофобской атмосферой, направленной на наших детей, нашу прекрасную страну и ее жителей», – говорится в заявлении «Спарты».

10 тысяч школьников издевались над Камара из «Рейнджерс». Это новая глава расистского скандала в Чехии