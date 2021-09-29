ЭСК признала ошибочным пенальти на Дзюбе в игре с «Крыльями»: «Игрок падает после легкого контакта, существенно преувеличив его последствия»

ЭСК РФС признал ошибочным пенальти, назначенный после падения Артема Дзюбы в штрафной «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
Комиссия считает, что назначать 11-метровый в этой ситуации не стоило. «Игрок «Зенита» падает после легкого контакта в ногах, существенно преувеличив его последствия», – сказано в заявлении ЭСК.
Также «Крылья Советов» попросили рассмотреть решения судьи Виталия Мешкова в еще двух эпизодах. Самарский клуб хотел, чтобы ЭСК оценила гол, засчитанный на 35-й минуте матча, а также решение арбитра о неудалении защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на 47-й минуте.
Оба этих решения ЭСК посчитала верными.