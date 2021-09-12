Независимое расследование обнаружило 10 подозрительных боев на Олимпиаде в Рио. Среди них два – с участием российских боксеров

Независимое расследование боксерского олимпийского турнира на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро показало, что ряд боев, вероятно, носили договорной характер.

В 149-страничном докладе, опубликованным канадским спортивным юристом Ричардом Маклареном, указывается о десяти подозрительных поединках.

Одним из таких является четвертьфинальный поединок с участием российского боксера Владимира Никитина против ирландца Майкла Конлана. Никитинпобедил решением судей, что вызвало бурную реакцию Конлана.

Другой расследываемый поединок – финал в тяжелой весовой категории между россиянином и казахстанцем , в котором Тищенко одержал победу единогласным решением судей.

Макларен известен расследованием допинг-махинаций на Олимпиаде в Сочи.

Эдди Хирн: «В реванше с Усиком Джошуа сделает свою работу. Это будет другой Энтони»

Тренер Исмаилова о бое против Минеева: «Самое главное – выиграть. Получится избить – надо избить»