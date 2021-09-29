Тренер «Шерифа» Вернидуб считает, что украинский футбол сильнее российского: «Хочу, чтобы мы обошли Россию в рейтинге УЕФА»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб сравнил российский и украинский футбол.
– Если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?
– Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.
– Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.
– А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.
– И при этом вы еще можете нас обойти...
– Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию.
Бюджет – это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.
– А у вас есть на примете российские игроки, которых вы бы взяли в «Шериф»?
– Не задумывался, потому что понимаю, что сюда никто не поедет. В России предложат гораздо больше! – сказал украинский тренер.
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