Тренера и борцов сборной России сняли с самолета в Амстердаме за несоблюдение масочного режима. Они летели на ЧМ-2021

Главного тренера и борцов сборной России сняли с самолета за несоблюдение масочного режима.
Команда летела на чемпионат мира-2021 по вольной борьбе в Осло (Норвегия).
При пересадке в Амстердаме сборную сняли с рейса, так как двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев, Абасгаджи Магомедов и главный тренер сборной Дзамболат Тедеев нарушили масочный режим.
Борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама, и вылетели в Осло только утром.
Чемпионат мира-2021 пройдет со 2 по 8 октября.