Жириновский о ссылке в Сибирь как наказании для Кокорина и Мамаева: «Вместо тюрьмы прожили бы 2-3 года в удаленном регионе. Это остудило бы их»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свою идею о возрождении ссылки в Сибирь, упомянув о полезности такого наказания для футболистов и Павла Мамаева, осужденных за две драки в Москве.

«Хочу внести ясность по поводу предложения возродить такой вид наказания, как ссылка. Прежде всего речь о гуманизации уголовного наказания, а не об ужесточении.

Никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения. Наоборот, ссылка – это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии.

Вместо того чтобы жить в бараке, вставать и ложиться по расписанию, есть баланду, человек ведет в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьей, работать, но ему запрещено покидать определенный регион, приезжать в крупные столичные города. Смысл такого наказания в лишении привычной среды, а не свободы в целом.

Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодежи. Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы.

Вместо тюрьмы они прожили бы эти 2-3 года в удаленном регионе России, но были бы при этом свободны, могли тренироваться и работать. И жизнь в провинции остудила бы их», – написал Жириновский в телеграм-канале.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Жириновский предложил вернуть институт ссылки в Сибирь.

«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири. Мы эту идею поддерживаем.

Одна проблема: откуда взять людей для этих новых городов? Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – тысячу рублей где-то украл, или подрались по пьяни. Футболисты, помните? Мамаев, Кокорин.

Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол можно было поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных», – сказал тогда Жириновский.