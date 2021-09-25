Винер-Усманова о словах Далалояна про Аверину: «В России слишком много идиотов. Не хочу высказываться о речи одного из них»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике о том, что Дине Авериной подарили BMW Х5 за серебро Токио-2020.

Машины этой модели достались победителям Олимпиады, а серебряным и бронзовым призерам полагались другие модели. Далалоян назвал вручение такой машины Авериной не совсем справедливым по отношению к тем, кто не завоевал награды в Токио.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них.

Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину – справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» – сказала Винер-Усманова.

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