Винер-Усманова о словах Далалояна про Аверину: «В России слишком много идиотов. Не хочу высказываться о речи одного из них»

Теги спортивная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Артур Далалоян натив брань Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна о том, что Дине Авериной подарили BMW Х5 за серебро Токио-2020.

Машины этой модели достались победителям Олимпиады, а серебряным и бронзовым призерам полагались другие модели. Далалоян назвал вручение такой машины Авериной не совсем справедливым по отношению к тем, кто не завоевал награды в Токио.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них.

Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину – справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» – сказала Винер-Усманова.

Далалоян о том, что Дине Авериной вручили BMW Х5 за Токио-2020: «Моя первая реакция – легкое непонимание. Это не совсем справедливо»

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