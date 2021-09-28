Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

Арбитр Джюнейт Чакыр будет наказан за спорные решения в матче «Милан» – (1:2).

Турецкий судья удалил хавбека «россонери» Франка Кессиэ на 29-й минуте за две желтых карточки, а в компенсированное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев, который вызвал вопросы у тренера Стефано Пиоли.

По информации La Gazzetta dello Sport, Чакыра и его видеоассистента Абдулкадира Битигена отстранят, сроки наказания не уточняются.

Основные претензии к судьям вызваны моментом с назначением пенальти в ворота «россонери» на 95-й минуте. Вероятно, мяч от руки хавбека «Атлетико» попал в руку защитнику «Миалана» .