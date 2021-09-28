Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

Теги Милан Атлетико серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Джюнейт Чакыр Абдулкадир Битиген видеоповторы Тома Лемар Пьер Калулу Футбол

Арбитр Джюнейт Чакыр будет наказан УЕФА за спорные решения в матче Лиги чемпионов «Милан» – «Атлетико» (1:2).

Турецкий судья удалил хавбека «россонери» Франка Кессиэ на 29-й минуте за две желтых карточки, а в компенсированное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев, который вызвал вопросы у тренера «Милана» Стефано Пиоли.

По информации La Gazzetta dello Sport, Чакыра и его видеоассистента Абдулкадира Битигена отстранят, сроки наказания не уточняются.

Основные претензии к судьям вызваны моментом с назначением пенальти в ворота «россонери» на 95-й минуте. Вероятно, мяч от руки хавбека «Атлетико» Тома Лемара попал в руку защитнику «Миалана» Пьеру Калулу.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные