Чакыра и его видеоассистента отстранят за ошибки в матче «Милан» – «Атлетико»

Арбитр Джюнейт Чакыр будет наказан УЕФА за спорные решения в матче Лиги чемпионов «Милан» – «Атлетико» (1:2).
Турецкий судья удалил хавбека «россонери» Франка Кессиэ на 29-й минуте за две желтых карточки, а в компенсированное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев, который вызвал вопросы у тренера «Милана» Стефано Пиоли.
По информации La Gazzetta dello Sport, Чакыра и его видеоассистента Абдулкадира Битигена отстранят, сроки наказания не уточняются.
Основные претензии к судьям вызваны моментом с назначением пенальти в ворота «россонери» на 95-й минуте. Вероятно, мяч от руки хавбека «Атлетико» Тома Лемара попал в руку защитнику «Миалана» Пьеру Калулу.