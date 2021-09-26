ЭСК признал верными все решения судьи в матче «Краснодар» – «Сочи». «Быки» обжаловали 3 эпизода

ЭСК РФС признала верными все решения арбитра , работавшего на матче 9-го тура между «Краснодаром» и «Сочи» (3:0).

Напомним, что ту игру «быки» доигрывали вдевятером. На 39-й минуте после ВАР Панин удалил защитника краснодарцев Уроша Спайича, а на 75-й минуте вторую желтую получил полузащитник Александр Черников.

После игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг резко раскритиковал работу арбитра.

Южане обратились в ЭСК по следующим эпизодам: удаление Спайича, неназначение пенальти в ворота «Сочи» на 53-й минуте и невынесением второго предупреждения игроку «Сочи» на 90-й минуте.

Комиссия вынесла следующие решения:

1. Судья правильно удалил Спайича на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Краснодара» лишает соперника очевидной возможности забить гол. При оценке эпизода эксперты отметили наличие всех четырех критериев (расстояние до ворот, расположение игроков обороняющейся команды, общее направление атаки и контроль мяча нападающим).

ВАР корректно вмешался и рекомендовал судье изменить первоначальное решение, поскольку имел доказательство ошибочности оценки им данного эпизода с нескольких ракурсов (контроль мяча и отсутствие возможности у игрока «Краснодара» Кайо включиться в борьбу за него).

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба самостоятельно инициировал контакт с защитником, подбивая своей ногой стоящую на земле левую ногу соперника.

3. Судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Сочи» Никите Бурмистрову на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» не действует безрассудно по отношению к сопернику в борьбе за мяч.

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