Дэниэл Крэйг считает, что Клопп мог бы сыграть Джеймса Бонда: «Я его обожаю. В чем-то он даже превосходит Бонда»

Актер Дэниэл Крэйг, исполняющий роль Джеймса Бонда, ответил на вопрос, сможет ли тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сыграть эту роль.
– Как вы думаете, из Юргена Клоппа получился бы хороший Джеймс Бонд?
– Я его обожаю, так что да.
Мне посчастливилось пару раз встретиться с Клоппом – просто хочется следовать за ним.
За эти годы я встречал лишь несколько таких людей. Еще один – Алекс Фергюсон, но вообще я не должен о нем говорить (Крэйг болеет за «Ливерпуль» – прим. Sports.ru)!
Клопп – лидер. Я думаю, что он даже в чем-то превосходит Джеймса Бонда, – сказал актер в интервью Sky Sports.