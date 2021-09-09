Дэниэл Крэйг считает, что Клопп мог бы сыграть Джеймса Бонда: «Я его обожаю. В чем-то он даже превосходит Бонда»

Актер Дэниэл Крэйг, исполняющий роль Джеймса Бонда, ответил на вопрос, сможет ли тренер Юрген Клопп сыграть эту роль.

– Как вы думаете, из получился бы хороший Джеймс Бонд?

– Я его обожаю, так что да.

Мне посчастливилось пару раз встретиться с Клоппом – просто хочется следовать за ним.

За эти годы я встречал лишь несколько таких людей. Еще один – , но вообще я не должен о нем говорить (Крэйг болеет за «Ливерпуль» – прим. Sports.ru)!

Клопп – лидер. Я думаю, что он даже в чем-то превосходит Джеймса Бонда, – сказал актер в интервью Sky Sports.