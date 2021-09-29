Сульшер после обращения Роналду попросил игроков «МЮ» быстрее доставлять мяч Криштиану

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пообщался с тренером Оле-Гуннаром Сульшером и его штабом о тактике команды.
Португалец дал понять тренерам, что сможет забивать больше, если партнеры будут быстрее и активнее перемещать мяч на чужой половине поля, утверждает ESPN.
После этого Сульшер призвал игроков команды быстрее перемещать мяч в зоне атаки, чтобы извлечь больше пользы от игры Роналду.
Тренеры манкунианцев хотят, чтобы защитники быстрее доставляли мяч атакующим игрокам, а они – 36-летнему нападающему. Сейчас идеи по быстрой доставке мяча Роналду отрабатывают на тренировках.
После возвращения в «МЮ» Роналду забил 5 голов в 5 матчах.