Сульшер после обращения Роналду попросил игроков «МЮ» быстрее доставлять мяч Криштиану

Нападающий пообщался с тренером и его штабом о тактике команды.

Португалец дал понять тренерам, что сможет забивать больше, если партнеры будут быстрее и активнее перемещать мяч на чужой половине поля, утверждает ESPN.

После этого Сульшер призвал игроков команды быстрее перемещать мяч в зоне атаки, чтобы извлечь больше пользы от игры Роналду.

Тренеры манкунианцев хотят, чтобы защитники быстрее доставляли мяч атакующим игрокам, а они – 36-летнему нападающему. Сейчас идеи по быстрой доставке мяча Роналду отрабатывают на тренировках.

После возвращения в «МЮ» Роналду забил 5 голов в 5 матчах.