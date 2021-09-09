Глава и казначей ЛГБТ-группы болельщиков «Арсенала» Gay Gooners Джордж Райс выразил надежду, что в футболе появится открытый гей.

«Увидеть открытого гея в мужском футболе – мечта любого, кто участвовал в вовлечении ЛГБТ в футбол.

В женском футболе много представителей ЛГБТ, но я думаю, что мужской футбол сможет привлечь эту аудиторию создать более безопасное пространство для болельщиков, которым некомфортно быть футбольным фанатом и открытым геем. Это поможет искоренить оставшиеся предрассудки.

Но я думаю, что печальная правда такова – любой игрок, который сделает каминг-аут, подвергнется неприемлемым оскорблениям – это то, что нужно учитывать. В идеальном мире несколько игроков вместе сделают каминг-аут, потому что по статистике из больше одного.

Если несколько игроков вместе сделают каминг-аут, а их одноклубники поддержат их – «мы знаем, кто вы, и нам все равно, вы просто наши одноклубники» – то это, я надеюсь, приведет к более позитивной реакции.

Это должно произойти как можно скорее, и в идеальном мире, когда это случится, не будет негативной реакции», – высказался Райс.

Глава ЛГБТ-группы фанатов «Арсенала»: «ФИФА проводит ЧМ в Катаре, где казнят геев, УЕФА отдает Баку финал ЛЕ. Не доверяю им»