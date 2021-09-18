🥇🥈 Софья Акатьева победила на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске, Елизавета Куликова – 2-я

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Россиянка Софья Акатьева победила на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. Елизавета Куликова завоевала серебро.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

Итоговое положение

1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64

2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44

3. Син Чиа (Южная Корея) – 183,41

4. Клэр Сио (США) – 174,86

5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 168,25

6. Миа Калин (США) – 154,73

7. Ноэль Стреули (Польша) – 152,02

8. Милана Ромашова (Беларусь) – 143,69

Произвольная программа

1. Софья Акатьева (Россия) – 153,73

2. Елизавета Куликова (Россия) – 123,34

3. Син Чиа (Южная Корея) – 116,13

4. Клэр Сио (США) – 112,67

5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 110,20

6. Ноэль Стреули (Польша) – 102,77

7. Миа Калин (США) – 95,90

8. Милана Ромашова (Беларусь) – 95,01

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Там выступят Акатьева, Куликова, Рухин и Лутфуллин

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