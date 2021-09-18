🥇🥈 Софья Акатьева победила на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске, Елизавета Куликова – 2-я

Россиянка Софья Акатьева победила на этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. Елизавета Куликова завоевала серебро.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Девушки
Итоговое положение
1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64
2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44
3. Син Чиа (Южная Корея) – 183,41
4. Клэр Сио (США) – 174,86
5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 168,25
6. Миа Калин (США) – 154,73
7. Ноэль Стреули (Польша) – 152,02
8. Милана Ромашова (Беларусь) – 143,69
Произвольная программа
1. Софья Акатьева (Россия) – 153,73
2. Елизавета Куликова (Россия) – 123,34
3. Син Чиа (Южная Корея) – 116,13
4. Клэр Сио (США) – 112,67
5. Хан Хи Су (Южная Корея) – 110,20
6. Ноэль Стреули (Польша) – 102,77
7. Миа Калин (США) – 95,90
8. Милана Ромашова (Беларусь) – 95,01
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Там выступят Акатьева, Куликова, Рухин и Лутфуллин
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