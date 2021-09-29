Джеррард о свисте фанатов «Спарты»: «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА, колесо запущено. Нынешних наказаний мало»

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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что клуб подаст жалобу в УЕФА на поведение болельщиков в Праге во время вчерашнего матча Лиги Европы против «Спарты» (0:1).

Во время игры фанаты освистывали каждое касание темнокожих игроков «Рейнджерс», а особенно – Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала. После матча со «Славией» в Лиге Европы он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей, по этой причине он пропустил Евро-2020.

Отметим, что на вчерашней игре посещаемость была ограничена, так как «Спарту» уже наказывали за проявления расизма. Матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

«Я пересмотрел всю игру со звуком и теперь полностью ознакомлен с ситуацией. Удивлен, что не услышал это во время матча. Я поговорил с Гленом Камара. Этот разговор был личным, так что не буду разглашать подробности. Глен в порядке... Я уверен, что он расстроен так же сильно, как и я.

Теперь пришло время властям и клубу сделать шаг вперед и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на игре, которая состоится в воскресенье. Такие вещи все еще случаются слишком часто и, к сожалению, нынешних наказаний мало.

Мне сказали, что «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло. Колесо запущено. Я буду давить на этот вопрос, чтобы удостовериться, что виновные наказаны», – сказал Джеррард.

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