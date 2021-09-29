Министр иностранных дел Чехии: «Оскорбления в адрес чешских детей отвратительны. Достаточно! Я вызову британского посла и решу с ним вопрос»

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек высказался о скандале, случившемся во время вчерашнего матча между пражской и «Рейнджерс» (1:0).

«Достаточно! Намеренно распространяемые в медиа и интернете отвратительные оскорбления в адрес чешских детей совершенно неуместны в футболе и не способствуют хорошим отношениям между двумя странами.

В понедельник я вызову британского посла и решу с ним этот вопрос», – написал Кулганек.

Во время игры фанаты освистывали каждое касание темнокожих игроков «Рейнджерс», а особенно – , который в прошлом сезоне стал участником скандала. После матча со «Славией» в он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей, по этой причине он пропустил Евро-2020.

Отметим, что на вчерашней игре посещаемость была ограничена, так как «Спарту» уже наказывали за проявления расизма. Матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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