Министр иностранных дел Чехии: «Оскорбления в адрес чешских детей отвратительны. Достаточно! Я вызову британского посла и решу с ним вопрос»

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек высказался о скандале, случившемся во время вчерашнего матча между пражской «Спартой» и «Рейнджерс» (1:0).
«Достаточно! Намеренно распространяемые в медиа и интернете отвратительные оскорбления в адрес чешских детей совершенно неуместны в футболе и не способствуют хорошим отношениям между двумя странами.
В понедельник я вызову британского посла и решу с ним этот вопрос», – написал Кулганек.
Во время игры фанаты освистывали каждое касание темнокожих игроков «Рейнджерс», а особенно – Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником скандала. После матча со «Славией» в Лиге Европы он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей, по этой причине он пропустил Евро-2020.
Отметим, что на вчерашней игре посещаемость была ограничена, так как «Спарту» уже наказывали за проявления расизма. Матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.
10 тысяч школьников издевались над Камара из «Рейнджерс». Это новая глава расистского скандала в Чехии