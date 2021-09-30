Софья Акатьева: «Вернувшись в Москву, начну работать над четверным флипом – очень хочу его выучить»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске.

Акатьева исполнила в произвольной программе тройной аксель и три четверных прыжка и получила за нее 153,73 балла (93,12 за технику). На четвертом этапе Гран-при в Красноярске она получила за произвольную 157,19 балла.

«В Красноярске я откатала немножечко хуже, потому что было допущено несколько ошибок. Здесь я каталась спокойнее, потому что для меня это был второй этап. Было не так страшно. Я справилась с волнением и откатала лучше.

Вернувшись в Москву, я начну работать над четверным флипом – очень хочу его выучить. Так же с тренерами будем разбирать ошибки этих соревнований, работать над ними и готовиться к будущим соревнованиям», – сказала Акатьева в интервью на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Наши фигуристки смяли всех на Гран-при в Красноярске: 11 прыжков ультра-си, два юниорских рекорда и чисто русский подиум 👏