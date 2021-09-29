Юрист Камара: «Глен выключал телефон из-за расистской желчи. Ничего не изменится, пока УЕФА не начнет исключать клубы из турниров»

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Юрист полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара Аамер Анвар обвинил болельщиков «Спарты» в продолжении издевательств над его клиентом.

Во время игры болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника. При этом стадионе «Спарты» на вчерашней игре была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

«Я надеялся, что закрытие стадиона «Спарты» для болельщиков из-за предыдущего расистского инцидента c Тчуамени означало бы, что Камара сможет сосредоточиться на футболе.

УЕФА мудро пустил на матч 10 000 школьников. Однако любой, кто смотрел матч, слышал, как значительная часть детей насмехалась и освистывала Камара при каждом касании.

Возникает вопрос: почему дети напали на Камара? А все потому, что после того, как Глен пожаловался на расистские оскорбления со стороны игрока «Славии», его демонизировали фанаты, чешские журналисты и даже политики.

Расизм не изолированный процесс, дети впитывают то, что происходит вокруг них. Поэтому было так удручающе наблюдать за ними. Я разговаривал с Гленом днем. Он сказал, что просто хочет продолжить играть в футбол. При этом Глен опечален поведением детей. Он даже не представляет, что могло бы случиться, если бы стадион был заполнен взрослыми болельщиками.

Он сказал, что вчера вечером выключил телефон из-за расистской желчи, которая не прекращалась. Глен – профессионал, но никто не должен мириться с расизмом на поле или за его пределами. Ответ УЕФА, к сожалению, – обычное жалкое молчание. Пока они не начнут исключать клубы из соревнований за расистское поведение, ничего не изменится.

В баннерах нет смысла, если УЕФА  мало борется с расизмом на стадионах. Что касается заявления «Спарты», я не комментирую личные оскорбления и нападки», – заявил Анвар.

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