WADA запретило инъекции глюкокортикоидов в соревновательный период

Теги допинг WADA Здоровье Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ и методов, который вступит в силу 1 января 2022 года. 

С будущего года будут запрещены все инъекционные методы введения глюкокортикоидов (стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников, могут использоваться для увеличения массы тела и силовых показателей – Sports.ru) в соревновательный период. Останется запрещенным пероральный прием глюкокортикоидов. 

Также были изменены правила применения бронхорасширяющего препарата сальбутамол – разрешенная доза теперь составляет 600 микрограммов вещества в течение восьми часов (ранее разрешалось 800 мкг в течение 12 часов). 

Общая разрешенная суточная доза останется на уровне 1600 мкг в течение суток. Чтобы увеличить дозу сальбутамола, спортсмену придется оформить терапевтическое исключение. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные