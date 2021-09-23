WADA запретило инъекции глюкокортикоидов в соревновательный период

Всемирное антидопинговое агентство ( ) опубликовало список запрещенных веществ и методов, который вступит в силу 1 января 2022 года.

С будущего года будут запрещены все инъекционные методы введения глюкокортикоидов (стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников, могут использоваться для увеличения массы тела и силовых показателей – Sports.ru) в соревновательный период. Останется запрещенным пероральный прием глюкокортикоидов.

Также были изменены правила применения бронхорасширяющего препарата сальбутамол – разрешенная доза теперь составляет 600 микрограммов вещества в течение восьми часов (ранее разрешалось 800 мкг в течение 12 часов).

Общая разрешенная суточная доза останется на уровне 1600 мкг в течение суток. Чтобы увеличить дозу сальбутамола, спортсмену придется оформить терапевтическое исключение.