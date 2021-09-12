Далалоян о том, что Дине Авериной вручили BMW Х5 за Токио-2020: «Моя первая реакция – легкое непонимание. Это не совсем справедливо»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике поделился мнением о том, что гимнастке подарили BMW Х5 за серебро Токио-2020.

Такие машины дарили только чемпионам Игр, но ради Авериной сделали исключение.

— Как отнеслись к тому, что Дине Авериной вручили BMW Х5 – наравне с олимпийскими чемпионами, а Арине, занявшей четвертое место, дали BMW Х3?

— Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили.

А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных.

— Вы смотрели их выступление в Токио?

— Да.

— Авериных засудили?

— Четко ответить на этот вопрос может лишь тот, кто досконально разбирается в правилах художественной гимнастики. О себе такого сказать не могу. Что бросилось в глаза? У израильтянки Ашрам программы были посложнее. Но она допустила ошибку. На мой взгляд, грубую.

Тем не менее Ашрам поставили высокую оценку. За наших девочек, конечно, очень обидно. Но... Это решение судей. С ними не спорят. Да и не бывает на Олимпийских играх в судейской коллегии случайных людей.

— Иными словами, в заговор против России не верите?

— Именно, – рассказал Далалоян.

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