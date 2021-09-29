«Я не хочу брать на себя ответственность за массовое убийство скота. Не могу перерезать горло свинье, барану, корове, курице». Моссаковский об отказе от мяса

Бывший комментатор «Матч ТВ», креативный директор кипрского клуба рассказал о причинах отказа от употребления мяса.

– Я убрал две вещи – алкоголь и мясо.

– Одновременно?

– Мясо раньше – с весны 2019 года не ем. Алкоголь – с января 2020-го.

– Почему перестал мясо есть?

– Во-первых, потому что без него легче. Без него лучше обмен веществ. Плюс есть моральный аспект.

– Расскажи поворотную историю.

– Ездил в Южную Америку к шаманам на Амазонку. Этот опыт сделал меня, как мне кажется, чуть ближе к природе.

Я не хочу брать на себя ответственность за массовое убийство скота. Я для себя четко понимаю, что не могу взять нож и перерезать горло барану. Но если я ем баранину, значит, я просто делаю это чужими руками. Я стимулирую убийство баранов, условно. Баранов, свиней, коров – кого угодно. Я не ассоциирую себя с этим.

За свою жизнь я съел огромное количество отбивных, стейков, бургеров, чего угодно. И я очень хорошо понимаю тех, кто с удовольствием заказывает себе стейк рибай или еще что-то.

Я ни в коем случае никого не осуждаю и не призываю ни к чему. Но для себя я решил, что для меня история закончена. Ассоциировать себя с рынком, который ежедневно обеспечивает массовое убийство скота, я не хочу.

– Логика в том, что если все так будут думать, количество животных, которых будут убивать, снизится?

– Ну да. Это огромная индустрия.

– Просто когда ты делаешь это один, это ничего не меняет. Животное уже убито.

– Слушай, хочешь изменить мир – начни с себя. Это так и работает. Опять же, я никого ни к чему не призываю.

Я не прихожу с кровью убитых животных в магазин шуб и не выплескиваю, как это кто-то делает. Я не стою с плакатами. Я не пропагандирую отсутствие мясной пищи в рационе. Я просто говорю за себя. Я для себя решил.

Например, выловить рыбу из реки я могу. Может быть, это полупозиция в какой-то степени, но вот так мне сейчас комфортнее.

Я отказался от мясной пиши по нескольким причинам. Одна из них – моральная. Я не могу представить, что беру нож и перерезаю горло свинье, барану, корове, даже курице. Именно поэтому я не хочу есть их мясо, потому что, если я ем, это ничем не отличается, по большому счету, от того, как если бы я самолично перерезал им горло. Либо я сделал это чужими руками, либо нет.

Недавно в твиттере была абсолютно чудовищная фотография. Австралийская пара, нормального вида мужик с женщиной, лежит убитый жираф, а они вот так вот держат его сердце (показывает: на вытянутой руке – прим. Sports.ru) и фотографируются. Выглядит как Средневековье.

Чем глобально от них отличаюсь я, выкладывая в инстаграм фото стейка? Такая же мышца такого же убитого животного. Я стал на это смотреть так. Я не говорю, что до этого был слепцом, что моя жизнь прошла ужасно. Но с 2019 года я не ем мясо и не планирую к этому возвращаться.

– Сколько ты скинул с тех пор? И это взаимосвязанные вещи или еще что-то было?

– Скажем так, сбрасывать вес, если ты не ешь мяса и не употребляешь алкоголь, проще. Но это не гарантия. Как видишь, у меня все нормально (указывает на щеки – прим. Sports.ru), я не высох до костей и даже в меру упитан.

– Ну сколько ты скинул? Или ты не считаешь особо?

– У меня никогда не было веса как константы. Всегда было как команда-лифт «Кубань» – вверх-вниз. Поэтому очень сложно сказать. Хотя, конечно, кубики пресса увидеть хочется, может быть, это когда-нибудь в моей жизни произойдет, – сказал Моссаковский.

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