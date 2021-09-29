У «Барсы» убыток в 481 млн евро после сезона-2020/21. Чистый долг клуба – 680 млн

отчиталась об итогах финансового года-2020/21.

Операционные доходы клуба составили 631 млн евро при заложенных в бюджет 828 млн. Падение по сравнению с прошлым годом составило 224 млн евро или 26%.

Расходы увеличились на 19% по сравнению с предыдущим сезоном – с 955 миллионов до 1,136 миллиарда евро, что является самым высоким показателем за всю историю клуба.

Таким образом, операционный убыток «Барсы» за финансовый год составил 505 млн евро, чистый убыток после уплаты налогов – 481 млн евро.

Чистый долг «блауграны» на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро.

В клубе ожидают, что в финансовом году-2021/22 доходы вырастут до 765 млн евро (основная причина – открытие «Камп Ноу» для зрителей).

Прогнозируется сокращение расходов до 784 млн, что обусловлено значительным сокращением зарплатной ведомости футболистов (на 31%).

Таким образом, ожидается, что следующий финансовый год будет закрыт с операционным убытком в 19 млн евро, но после налогообложения ожидается чистая прибыль в 5 млн евро.

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