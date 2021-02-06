Суарес о Кумане: «Он обращался со мной так, словно мне 15 лет. Я возвращался домой в слезах»

Нападающий «Атлетико» высказался о своем уходе из «Барселоны».

– Как вы считаете, кто несет ответственность за ваш уход из «Барселоны»? Это Куман или Бартомеу, который, казалось, был уже давно настроен против вас?

– Участвовали все. Я уже говорил об этом в прошлом сезоне. Что касается тренера, я думаю, что он вел бы себя иначе, если бы у него был характер и авторитет. Если бы он сказал, что не рассчитывает на меня и в личном разговоре со мной обозначил бы конкретные причины, то ладно...

Но он не говорит мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже согласовываю контракт с и расторгаю соглашение с «Барсой», он подходит и говорит, что в воскресенье включит меня в заявку на матч с «Вильярреалом», если сделка сорвется. Как? Я не вхожу в твои планы, но ты включишь меня в заявку?

Он отправлял меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. От этого было больно, это задевало. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах.

Я ни разу не проявил к нему неуважение. Несмотря ни на что, я тренировался, не показывая недовольство. Потому что я профессионал. Я искал лучшее решение.

Я сказал, что в этой ситуации поучаствовали все, потому что Бартомеу рассказывал всем, что Суарес плохо влияет на раздевалку, делает это, делает то. Я увидел его слова за неделю до звонка Кумана. Это все причинило мне боль, – сказал Суарес.