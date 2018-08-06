🥇 Олимпиада-2020. Вольная борьба. Абдулрашид Садулаев завоевал золото в категории до 97 кг

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в вольной борьбе в весе до 97 кг. Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золото.

Токио, Япония

Вольная борьба

Мужчины

До 97 кг

Финал

(Россия) – (США) – 6:3

Схватки за бронзу

Шариф Шарифов (Азербайджан) – Рейнерис Салас (Куба) – 3:3 (Салас – последнее результативное действие)

Абраам Коньедо Руано (Италия) – Сулейман Карадениз (Турция) – 6:2

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника