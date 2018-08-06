🥇 Олимпиада-2020. Вольная борьба. Абдулрашид Садулаев завоевал золото в категории до 97 кг

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в вольной борьбе в весе до 97 кг. Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золото.
Токио, Япония
Вольная борьба
Мужчины
До 97 кг
Финал
Абдулрашид Садулаев (Россия) – Кайл Снайдер (США) – 6:3
Схватки за бронзу
Шариф Шарифов (Азербайджан) – Рейнерис Салас (Куба) – 3:3 (Салас – последнее результативное действие)
Абраам Коньедо Руано (Италия) – Сулейман Карадениз (Турция) – 6:2
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