Месси выступит на «Камп Ноу» на пресс-конференции в воскресенье днем

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Камп Ноу Футбол

Нападающий Лионель Месси в воскресенье днем выступит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках пресс-конференции.

Как сообщает журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес, начало мероприятия запланировано на полдень по испанскому времени (13:00 по московскому).

На этой неделе стало официально известно, что Месси покинет «Барселону». Сообщалось о вероятном переходе футболиста в «ПСЖ». Также аргентинцем интересовался «Челси».

Месси провел в «Барселоне» 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах за это время.

Опрос

Где теперь ждете Месси?
118189 голосов
«ПСЖ»
42%
ПСЖ
«Ман Сити»
23%
Манчестер Сити
МЛС
10%
Интер Майами
«Интер»
4%
Интер
Другой вариант в комментариях
5%
Лионель Месси
Это просто давление на лигу
16%
Барселона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья