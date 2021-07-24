Месси выступит на «Камп Ноу» на пресс-конференции в воскресенье днем

Нападающий Лионель Месси в воскресенье днем выступит на стадионе в Барселоне в рамках пресс-конференции.

Как сообщает журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес, начало мероприятия запланировано на полдень по испанскому времени (13:00 по московскому).

На этой неделе стало официально известно, что Месси покинет «Барселону». Сообщалось о вероятном переходе футболиста в «ПСЖ». Также аргентинцем интересовался «Челси».

Месси провел в «Барселоне» 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах за это время.